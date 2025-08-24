أوكرانيا استهدفت محطة "كورسك" الروسية بالتزامن مع احتفالها بالذكرى 34 لاستقلالها

اتهمت روسيا أوكرانيا، اليوم الأحد، بشن هجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك غربي البلاد خلال الليل، وذلك بالتزامن مع احتفال أوكرانيا بالذكرى الـ 34 لاستقلالها.

وذكر مسؤولون روس أنه تم استهداف عدة منشآت للطاقة والكهرباء في الهجمات التي تم شنها خلال الليل.

وذكرت الخدمة الصحفية للمحطة، عبر تطبيق تليغرام، أنه تم إخماد الحريق في المحطة النووية بسرعة دون تسجيل أي إصابات. وبينما تسبب الهجوم في إتلاف أحد المحولات، ظلت مستويات الإشعاع ضمن المعدلات الطبيعية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها على علم بتقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محول كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية "نتيجة نشاط عسكري"، لكنها لم تتلق تأكيداً من جهة مستقلة.

وقالت الوكالة إن مديرها العام، رافائيل ماريانو غروسي، أكد على ضرورة "حماية جميع المنشآت النووية في جميع الأوقات".

ولم تعلق أوكرانيا فورا على الهجوم المزعوم. ووصل رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى العاصمة كييف صباح اليوم الأحد لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "في هذا اليوم الخاص، عيد استقلال أوكرانيا، من المهم للغاية أن نشعر بدعم أصدقائنا. ولطالما وقفت كندا إلى جانبنا".

من جهتها، أعلنت النرويج، اليوم الأحد، عن مساعدات عسكرية جديدة كبيرة، حيث تعهدت بتقديم نحو 7 مليارات كرونة (695 مليون دولار) لأنظمة الدفاع الجوي.

وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، إن النرويج وألمانيا تمولان بشكل مشترك نظامي باتريوت، بما في ذلك الصواريخ، كما تساهم النرويج في شراء رادارات للدفاع الجوي.

وصلى بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، من أجل السلام في أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، حيث وجه نداء خاصا خلال بركته الأسبوعية. وقال البابا إن المؤمنين ينضمون إلى الأوكرانيين "داعين الرب أن يمنح السلام لبلدهم الذي يثير الشفقة".

كما أرسل ليو برقية إلى الرئيس زيلينسكي بمناسبة عيد الاستقلال، نشرها الزعيم الأوكراني عبر منصة "إكس" إلى جانب رسائل مماثلة من قادة آخرين في العالم. وأكد ليو، في الرسالة، صلواته لجميع الأوكرانيين الذين يعانون، وكتب: "أتوسل إلى الرب أن يحرك قلوب الأشخاص ذوي النوايا الحسنة، لكي يصمت ضجيج السلاح ويفسح المجال للحوار، ويفتح الطريق إلى السلام لما فيه خير الجميع".

من ناحية أخرى، تواصل القتال على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت روسيا، أمس السبت، أن قواتها سيطرت على بلدتين في منطقة دونيتسك.