أوكرانيا تعلن عدد قتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو مليون و76 ألفا و70 فردا، من بينهم 910 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11129 دبابة، و23167 مركبة قتالية مدرعة، و31898 نظام مدفعية، و1468 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1211 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و53056 طائرة مسيرة، و3598 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و59593 من المركبات وخزانات الوقود، و3944 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.