أوكرانيا تطور صاروخاً جديداً قد يغير قواعد الحرب

مع استعار الحرب في أوكرانيا وتضاؤل الآمال في حدوث اختراق دبلوماسي ينزع فتيل الصراع، كشفت كييف عن سلاح جديد من شأنه إحداث فروق على الأرض، إذ أماطت اللثام عن صاروخ جديد قادر على بلوغ العمق الروسي بمسافة تتجاوز 3000 كليومتر، فيما دعت كييف دول الجنوب العالمي إلى دفع موسكو نحو السلام والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكشفت أوكرانيا عن صاروخ جديد يعد الأسرع في ترسانتها الصاروخية، يمكنه ضرب أهداف في العمق الروسي.

الصاروخ من نوع كروز، ويطلق عليه اسم فلامنغو FP-5 ويستطيع حمل رأس حربي يزيد وزنه على طن واحد، والطيران لمسافة تتجاوز 3000 كلم.

وقالت إيرينا تيرخ، الرئيسة التنفيذية، والمديرة التقنية لشركة الدفاع الأوكرانية فاير بوينت، التي أنتجت الصاروخ: لم نكن نرغب في الكشف عنه علناً، لكن يبدو أن الوقت قد حان.. لقد طورناه بسرعة كبيرة، إذ استغرق الأمر أقل من 9 أشهر لينتقل من مجرد فكرة إلى أول اختبار ناجح في ساحة المعركة.. لن أخبركم بسرعته الدقيقة، لكن يمكنني القول إنه أسرع من جميع الصواريخ الأخرى التي نملكها حالياً.

وأكدت تيرخ، أن الصاروخ دخل إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل بمعدل يقارب 200 صاروخ شهرياً.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية تاس، تقريراً قللت فيه من شأن هذا الصاروخ، وزعمت أنه يستند إلى تصميم بريطاني، لكن أوكرانيا نفت ذلك.

إلى ذلك، أعلنت روسيا، السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان على «تلغرام»: إن الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان-بيك.

وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضم قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.

كما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس، أن مقاتلة ميج-29 أوكرانية سقطت بينما كانت تهبط بعد طلعة جوية، ما أسفر عن وفاة الطيار. ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق. وأعلن سلاح الجو، عن هجمات من جانب 49 طائرة روسية غير مأهولة ليلاً، جرى اعتراض 39 منها.

وتم الإبلاغ عن قصف جوي في 7 مواقع ودوت صافرات الغارات الجوية في كييف خلال الصباح.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن الدفاعات الجوية تعمل، وإن طائرة غير مأهولة سقطت في أحد الطرق.

في الأثناء، صعدت موسكو وكييف، من وتيرة هجماتها الجوية المتبادلة، ما أسفر عن وقوع إصابات مدنية في روسيا وأضرار مادية واسعة في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية فجرا فوق مقاطعات روستوف وفولغوغراد وإقليم كراسنودار.

وأكد حاكم مقاطعة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، أن التصدي لهجوم أوكراني واسع بالمسيرات أدى إلى سقوط حطام إحدى الطائرات على منطقة سكنية، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بينهم طفل.

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية، عن تعرض مناطقها لهجمات روسية مكثفة، ففي مدينة كونوتوب، إذ قال رئيس البلدية، أرتيم سيمينخين، إن 3 هجمات بطائرات مسيرة روسية ألحقت أضراراً بمبانٍ سكنية ومنشأة للبنية التحتية، دون تسجيل إصابات في الحصيلة الأولية.

وصرح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريزهيا، إيفان فيدوروف، بأن المنطقة تعرضت لـ 448 غارة روسية خلال يوم واحد، ما أدى إلى تدمير منازل وبنية تحتية.

دعوات

سياسياً، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: إن على دول الجنوب العالمي أن تدفع روسيا نحو السلام في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة على دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس بعد حديثه مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا: أكدت من جديد استعدادي لأي شكل من أشكال الاجتماع مع الرئيس الروسي، ومع ذلك نرى أن موسكو تحاول مجدداً أن تطيل أمد الأمور أكثر.. من المهم أن يرسل الجنوب العالمي إشارات وثيقة الصلة لدفع روسيا نحو السلام.

على صعيد آخر، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، أمس، عن أن باريس استدعت السفيرة الإيطالية لديها، بعد أن سخر مسؤول إيطالي كبير من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاقتراحه نشر جنود أوروبيين في أوكرانيا في أي تسوية لما بعد الحرب.

ورداً على طلب للتعليق الأسبوع الماضي على دعوات ماكرون إلى نشر جنود أوروبيين في أوكرانيا بعد أي اتفاق مع روسيا، استخدم ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، عبارة بلهجة سكان ميلانو لها ترجمة فضفاضة قد تعني: اغرب عن وجهي.

وقال للصحفيين في إشارة إلى ماكرون: اذهب أنت إلى هناك إذا أردت.. ارتدِ خوذتك وسترتك واحمل بندقيتك واذهب إلى أوكرانيا.

وقال المصدر الدبلوماسي، إنه تم استدعاء السفيرة الإيطالية وتنبيهها إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين البلدين.