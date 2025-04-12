ترامب: حرب أوكرانيا عبثية وعلى روسيا التحرك لإبرام اتفاق

تفاعل ملف الحرب في أوكرانيا ومساعي واشنطن لوضع حد لها، ففي حين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب بـ«العبثية»، داعياً روسيا إلى التحرك لإبرام اتفاق، وصل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلادميير بوتين، وبحث جوانب التسوية المأمولة، بينما تعهد الأوروبيون بتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف.

واعتبر دونالد ترامب أن الحرب في أوكرانيا عبثية، داعياً موسكو لأن تتحرك نحو إبرام تسوية.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» أن على روسيا أن تتحرك، مشيراً إلى أن الحرب التي أطلقتها روسيا عبثية وكان يجب ألا تقع.

في الأثناء، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصل إلى روسيا، مشيراً إلى أن الرئيس بوتين سيبحث مع ويتكوف جوانب التسوية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحافيين: «سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية.

هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية»، مستبعداً في الوقت ذاته تحقيق اختراقات في هذا الملف.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن لقاء ويتكوف مع بوتين قد يكون الثالث بينهما، في وقت يضغط فيه ترامب من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

دعم أوروبي

بدورها، تعهدت 50 دولة داعمة لأوكرانيا، أمس، بزيادة مساعداتها العسكرية لكييف. وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، في بروكسل: «أعلن عن مساعدة بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني».

وأوضح الوزير البريطاني، الذي شارك في رئاسة اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، أن هذه المساعدة تتضمن أنظمة رادار وألغاماً مضادة للدبابات والمئات والآلاف من الطائرات المسيرة الجديدة، متحدثاً عن تعهدات بمساعدات عسكرية تصل إلى 21 مليار يورو.

بدوره، أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بلاده ستقدم لكييف مساعدات عسكرية بقيمة 11 مليار يورو بحلول 2029.

ولم يحضر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الاجتماع، لكنه خاطب المشاركين عبر تقنية الفيديو. ورداً على غياب هيغسيث، أجاب بيستوريوس: «الأهم هو أنه شارك».

مطالب أوكرانية

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من حلفاء كييف، 10 أنظمة ضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت.وقال في رسالة مصورة إلى القادة العسكريين في الدول الحليفة لأوكرانيا المجتمعين في بروكسل: «أطلب منكم التركيز في المقام الأول على دفاع أوكرانيا الجوي.. نحتاج إلى ذلك كثيراً، 10 أنظمة باتريوت».

كما كرر زيلينسكي، تصريحاته بأن مئات من الصينيين يقاتلون لصالح روسيا في أوكرانيا.وقال زيلينسكي خلال كلمته: «في الوقت الحاضر، لدينا معلومات بأن ما لا يقل عن عدة مئات من المواطنين الصينيين يقاتلون في صفوف القوات الروسية، وهذا يعني أن روسيا تحاول بوضوح إطالة أمد الحرب، حتى من خلال استغلال أرواح الصينيين».