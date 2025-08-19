زيلينسكي: تحديد الضمانات الأمنية لأوكرانيا في غضون 10 أيام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وزعماء أوروبيين إنه سيتم تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد الاجتماعات "من المحتمل أن يتم... (الكشف) عن الضمانات الأمنية من قبل شركائنا، وسيظهر المزيد والمزيد من التفاصيل. كل هذا سيتم تحديده رسميا على الورق بطريقة أو بأخرى في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وأبلغ ترامب زيلينسكي أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب الروسية، لكن حجم تلك المساعدة لم يتضح بعد.

وقال زيلينسكي "إنه أمر مهم أن الولايات المتحدة تبعث إشارة واضحة بأنها ستكون من بين الدول التي ستساعد في التنسيق وستكون أيضا مشاركا في الضمانات الأمنية لأوكرانيا... أعتقد أن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام".

وعلى الرغم من أن إبرام اتفاق سلام بدا أمرا بعيد المنال بعد الاجتماعات في واشنطن، قال زيلينسكي إن اجتماعه أمس مع ترامب كان "الأفضل" حتى الآن.

وذكر أن أوكرانيا مستعدة للاجتماع مع روسيا "في أي صورة" وأن القضايا الإقليمية ستتم مناقشتها على المستوى الثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن لم يتم تحديد موعد للاجتماع المحتمل بعد.

وقال زيلينسكي "مسألة الأراضي أمر سنتركه بيني وبين بوتين".

وأضاف أن جزءا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا هو حزمة من الأسلحة الأمريكية "التي تشمل في المقام الأول طائرات وأنظمة دفاع جوي" ضمن أشياء أخرى.

وتابع زيلينسكي "هناك بالفعل حزمة بمقترحاتنا بقيمة 90 مليار دولار".

وأضاف "ولدينا اتفاقات مع الرئيس الأمريكي بأنه عندما يتم فتح باب صادراتنا، سيشترون الطائرات الأوكرانية المسيرة. وهذا أمر مهم بالنسبة لنا".