المستشار الألماني: بوتين وزيلينسكي سيلتقيان في غضون أسبوعين

أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناعه الرئيس الروسي بالموافقة على عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني.

وأضاف ميرتس أن مكان عقد هذا الاجتماع، الذي وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع ترامب، لم يحدد بعد.

وقال ميرتس، الذي كان ضمن وفد من القادة الأوروبيين سافر إلى واشنطن أمس الاثنين لتقديم الدعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا نعرف ما إذا كان الرئيس الروسي سيتحلى بالشجاعة لحضور مثل هذه القمة. ولذلك، فإن هناك حاجة إلى الإقناع".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه خلال فترة استراحة في الاجتماع، "تحدث الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي عبر الهاتف واتفقا على عقد اجتماع بين الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني خلال الأسبوعين المقبلين".

وأردف ميرتس قائلا إن ترامب وافق على الدعوة لعقد اجتماع ثلاثي بعد ذلك، حتى يمكن للمفاوضات أن "تبدأ بالفعل".

وقال المستشار الألماني إن ترامب أبدى إعجابه بقدوم الأوروبيين بجبهة موحدة، مضيفا أن مناقشاتهم مع الإدارة الأمريكية ستتحول الآن إلى التفاصيل المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال ميرتس "من الواضح تماما أن أوروبا بأكملها يجب أن تشارك"، مشيدا بإعلان ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة أيضا لتقديم الضمانات.