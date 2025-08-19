ماكرون: محادثات واشنطن لم تناقش تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن الإثنين أنّ إمكانية تنازل كييف عن أراضٍ لموسكو هي مسألة لم يتم بحثها في الاجتماع الذي استضافه نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون آخرون.

وقال ماكرون للصحافيين "لم نناقش هذا الموضوع إطلاقا اليوم وهذا لسببين: أولا، إنّ الأولوية هي للضمانات الأمنية، وثانيا، قلنا إن "هذا ما يجب أن يناقَش على المستويين الثنائي والثلاثي" أي في القمة المرتقبة بين الرئيسين الأوكراني والروسي أولا، ومن ثم في قمة ثلاثية ستجمعهما مع الرئيس الأميركي.

وحذّر سيّد الإليزيه من أنّه "طالما أنه (بوتين) يعتقد أنه قادر على الانتصار من خلال الحرب، فسيفعل".

كما أكّد ماكرون أنّ إحدى الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في إطار أيّ اتفاق سلام بينها وبين روسيا هو أن يكون جيشها "قويا" بما يكفي لردع أيّ هجوم روسي جديد.

وقال "لقد تمكنتُ عصر اليوم من استعراض محتوى هذه الضمانات الأمنية التي تتمثّل في جيش أوكراني قوي، يمكنه التصدّي لأيّ محاولة هجوم وردعها، وبالتالي لا قيود على العديد أو القدرات أو التسليح".

كذلك، دعا الرئيس الفرنسي أيضا إلى "تشديد العقوبات" على روسيا في حال فشلت مفاوضات السلام المرتقبة بينها وبين أوكرانيا.

وقال إنّه "إذا تمّ رفض هذه العملية، فنحن أيضا جميعا متّفقون على أنّه سيتعيّن تشديد العقوبات، وفي أيّ حال، اتّخاذ موقف يفرض المزيد من الضغط على الجانب الروسي".