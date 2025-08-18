ترامب يستقبل زيلنسكي ويعلن تحقيق تقدم نحو سلام مستدام مع روسيا

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في البيت الأبيض قبيل انطلاق القمة الأميركية الأوروبية الأوكرانية، مؤكداً أنّ اللقاء شكّل "تقدماً كبيراً" في مسار البحث عن تسوية للحرب مع روسيا.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين إنّ الاجتماع كان "جيداً للغاية"، مضيفاً: "شرف لنا أن يكون زيلنسكي معنا، وأتوقع أن تسير الأمور بصورة جيدة، هناك فرصة حقيقية لإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد هو الآخر إنهاءها".

من جهته، شكر زيلنسكي الرئيس الأميركي على "عمله من أجل وقف القتل"، معلناً استعداد بلاده للمشاركة في اجتماع ثلاثي يضم روسيا.

وأضاف ترمب أنّ "الولايات المتحدة وأوروبا ستعملان معاً على تحقيق سلام ناجح ومستدام"، كاشفاً أنّ المحادثات تطرقت إلى "الضمانات الأمنية"، مؤكداً أنّ "أوروبا ستكون خط الدفاع الأول عن أوكرانيا، والولايات المتحدة ستشارك في ذلك".