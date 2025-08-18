زيلينسكي يحذر من مكافأة روسيا قبيل اللقاء مع ترامب

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم "الإثنين" قبل محادثاته مع الرئيس الأمريكي من "مكافأة" روسيا على حساب بلاده، بعد أن ضغط دونالد ترامب على أوكرانيا لتقديم تنازلات مقابل السلام.

يشارك في المحادثات التي تجري مع استمرار القتال والهجمات في أوكرانيا، أيضا قادة أوروبيون، وتأتي عقب قمة الجمعة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وفي حين لم تتوصل القمة إلى هدنة في أوكرانيا، الا أن ترامب تخلى بعدها عن إصراره على وقف إطلاق النار، لصالح إبرام اتفاق سلام نهائي.

وهو قال في وقت متأخر "الأحد" إن زيلينسكي قادر على "إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا، في حال أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال"، لكنه شدد على أن كييف لن تستعيد شبه جزيرة القرم ولن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "لناتو".

وحذرت كييف والقادة الأوروبيون من تقديم تنازلات سياسية وإقليمية لروسيا.

وقال زيلينسكي على الشبكات الاجتماعية إن "بوتين سيرتكب عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا وأوروبا وإحباط الجهود الدبلوماسية"، مضيفا "يتعيّن عدم مكافأة روسيا على خوضها هذه الحرب".

ومن المقرر أن يعقد ترامب وزيلينسكي خلوة، قبل أن ينضم إليهما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته، وفق البيت الأبيض.

وسيعقد القادة الأوروبيون اجتماعا تحضيريا مع زيلينسكي، قبل لقائه ترامب، وفق المفوضية الأوروبية.

وقبل اللقاء، دعت الصين "للتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم ومقبول بالنسبة لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن".

والزيارة هي الأولى لزيلينسكي إلى واشنطن منذ حلّ في البيت الأبيض في 28 فبراير، وعقد لقاء عاصفا قام خلاله ترامب ونائبه جاي دي فانس بتوبيخه أمام الصحافيين ووصفاه بأنه "ناكر للجميل"، في مشهد أثار صدمة ولا سيما بين الحلفاء الأوروبيين.