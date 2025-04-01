أوكرانيا تريد تعديل اتفاق المعادن وترامب غاضب

أعلن سيرغي ليشينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن مشروع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة يتناقض مع شروط اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ودستورها، ولا بد من تعديله ليصبح مقبولاً.

وقال ليشينكو في حديث تلفزيوني «قد يبدو الاتفاق غير مقبول بالنسبة لنا.

الحكومة ووزارة العدل تعملان في إطاره، ولكن كل ما يتعارض مع الدستور ويتعارض مع التكامل الأوروبي يمكن تحويله إلى مشروع عادي بالنسبة لأوكرانيا».

وأضاف ليشينكو أن كييف يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الاتفاق، بشأن الثروات الباطنية، سيبقى لفترة طويلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الأوكراني من مغبة التراجع عن إبرام الاتفاق. وقال ترامب، إن زيلينسكي سيواجه مشاكل كبيرة في حال تراجع عن إبرام اتفاق يتيح لبلاده استغلال المعادن الأوكرانية.

وكان ترامب انتقد، الأحد، طرفي النزاع الروسي الأوكراني، معرباً عن إحباطه في ظل استمرار تعثر جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وفي البداية، قال ترامب إنه «غاضب جداً» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهدداً بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي.

ولاحقاً، خفف ترامب من نبرته تجاه بوتين ليصب غضبه على زيلينسكي، محذراً إياه من مواجهة مشاكل في حال تراجع عن إبرام اتفاق المعادن.

