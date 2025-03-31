معارك وتقدم روسي في الشرق الأوكراني

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية باندلاع معارك عنيفة جراء تقدم القوات الروسية على خطوط الجبهة الأمامية في شرقي أوكرانيا.

وأوضحت الهيئة، في منشور على فيسبوك، أنه تم تسجيل 104 معارك خلال يوم أمس، مضيفة إنه تم تنفيذ عدد كبير من الهجمات الروسية بدعم مدفعي. وذكرت أن معظم القتال دار حول مدينة بوكروفسك المحاصرة على أطراف إقليم دونباس، حيث تم الإبلاغ عن 43 توغلاً روسياً. وقالت إنه تم صد هجمات القوات الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية أمس، أن القوات الروسية سيطرت على التجمع السكني «زابوروجيه» في دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 510 عسكريين وسبع مركبات. وتابع البيان إن وحدات من قوات مجموعة «الغرب» واصلت عملياتها الهجومية واستهدفت القوات الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف ومنطقة لوغانسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية واصلت تقدمها إلى أعماق الدفاعات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، كما في أعماق الدفاعات في دونيتسك.

وفي كورسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية للمقاطعة، خسائر بلغت أكثر من 160 عسكرياً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف البيان إنه «نتيجة لضربة صاروخية على نقطة انتشار مؤقتة لوحدات جهاز الأمن الأوكراني وقوات العمليات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسة في أوكرانيا، تم القضاء على نحو 170 مسلحاً أوكرانياً»، وفق الدفاع الروسية.