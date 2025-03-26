إعلان هدنة روسية أوكرانية في البحر الأسود

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن هدنة روسية أوكرانية في البحر الأسود، وأنها أبرمت اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا لضمان سلامة الملاحة في البحر وتطبيق حظر استهداف منشآت الطاقة في البلدين.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أمس، غداة اختتام جولة مباحثات جديدة في الرياض بين مندوبين أمريكيين وأوكرانيين وروس، أن واشنطن ستساعد روسيا على وصول صادراتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية من جديد، وستواصل تسهيل المحادثات بين الجانبين في محاولة لتحقيق سلام دائم.

وأعلن البيت الأبيض أن روسيا وأوكرانيا تعهدتا بوقف الأعمال العدائية بالبحر الأسود، موضحاً أن كييف تعهدت «بوقف الهجمات في البحر الأسود».

وأكدت أوكرانيا أنه تم التوصل إلى الاتفاقات لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وتنفيذ حظر كامل على مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة، وقالت إنه «من المهم إجراء مشاورات فنية إضافية في أقرب وقت ممكن للاتفاق على جميع التفاصيل والجوانب الفنية لتنفيذ الترتيبات ومراقبتها وضبطها».

وقال البيت الأبيض في بيانه إن «أمريكا وأوكرانيا اتفقتا على التزام واشنطن بالمساعدة لإنجاز تبادل أسرى الحرب». وقالت الولايات المتحدة إنها ستدعم صادرات الأسمدة الروسية، بعد إعلانها أنها ستبدأ رفع العقوبات الزراعية عليها.

ووصفت روسيا الحوار مع أمريكا بأنه مفيد رغم أنه ليس سهلاً، ودعت إلى صيغة أوسع للمناقشات، تشمل إشراك الأمم المتحدة ودول أخرى.