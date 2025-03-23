مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا تبدأ غداً في السعودية وروسيا متفائلة

تبدأ غداً الاثنين في السعودية مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا، حيث يجري وفدان روسي وأوكراني محادثات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين.

وأعلنت روسيا أنها تأمل في حصول بعض التقدم في المحادثات، بحسب تصريحات مفاوض روسي. وقال مسؤول أوكراني إن كييف تأمل في أن تفضي المحادثات على الأقل إلى وقف للضربات على منشآت الطاقة والبنى التحتية والمرافق في البحر الأسود من كلا الطرفين.

ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اقتراح أمريكي بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية، قائلاً إنه أصدر «الأمر ذات الصلة» للجيش.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، أن روسيا أطلقت 179 مسيرة على أوكرانيا خلال الليل. كذلك، شنت أوكرانيا هجمات على روسيا بالطيران المسير ليلاً.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أمس، أن هجمات كييف على منشآت الطاقة الروسية تظهر افتقارها التام إلى الاستعداد للتفاوض وتحقيق السلام. وقالت: «من الواضح أنه مع مثل هذه التصرفات الغريبة، تظهر كييف مجدداً افتقارها التام إلى الاستعداد للتفاوض وتحقيق السلام.

كما في عام 2022، تم إطلاق الاستفزازات مرة أخرى من أجل تعطيل عملية التفاوض».