ترامب يطرح استحواذ أمريكا على محطات الطاقة الأوكرانية

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب طرح إمكانية استحواذ الولايات المتحدة على محطات الطاقة الأوكرانية، وذلك في ظل استمرار الجهود لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت المتحدثة الرئاسية كارولاين ليفيت بعيد مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "الملكية الأميركية لتلك المحطات ستكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعماً لبنية الطاقة الأوكرانية".

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعماً إضافياً للدفاع الجوي لحماية المدنيين من الهجمات الروسية وقال ترامب إنه سيساعد في تحديد مواقع العتاد في أوروبا.

وفي بيان مطول عن محادثتهما الهاتفية التي استمرت ساعة، قال البيت الأبيض إن زيلينسكي شكر ترامب على الدعم الأمريكي، وإن فرقاً فنية ستجتمع في السعودية في الأيام المقبلة.