أوكرانيا تشن هجوما بالمسيرات على منشأة روسية للطاقة

شنت القوات الأوكرانية هجوما بالمسيرات على جنوب روسيا خلال الليل أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة للنفط، بحسب ما أفادت السلطات المحلية الاثنين، في وقت أطلقت موسكو عشرات المسيرات باتّجاه أوكرانيا.

والهجوم الأوكراني على مصفاة للنفط في منطقة أستراخان في جنوب روسيا، هو الأحدث ضمن سلسلة ضربات جوية تستهدف منشآت للطاقة من كلا الجانبين.

وقال الحاكم الإقليمي في منطقة أستراخان في جنوب روسيا إيغور بابوشكين إنه تم إجلاء موظفي مجمع "الوقود والطاقة" قبل الهجوم الذي أدى إلى اندلاع حريق كبير.

وأكد على وسائل التواصل الاجتماعي "إصابة شخص بجروح خلال الهجوم. وقد نقل إلى المستشفى".

وأتت عملية القصف الأخيرة في وقت انتقدت أوكرانيا روسيا لعدم قبولها بشكل قاطع مقترحاً أمريكياً بوقف إطلاق النار لثلاثين يوماً من دون شروط مسبقة.

في الأثناء، أكد سلاح الجو الأوكراني إسقاط 90 من نحو 174 مسيرة أطلقتها موسكو باتجاه أوكرانيا، بما فيها مسيرات إيرانية التصميم من طراز "شاهد".

وقال حاكم منطقة أوديسا الجنوبية أوليغ كيبر بأن الطاقة انقطعت عن نحو 500 شخص جراء الهجوم الروسي وأصيب شخص بجروح أيضا، مؤكدا تضرر عدة مبان من بينها حضانة.