أوكرانيا تبرز أنياباً والروس يخوضون آخر معارك كورسك

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أن الجيش الأوكراني نجح في نشر صاروخ نبتون المتقدم المضاد للسفن، قائلاً: «إنه صاروخ أوكراني جديد ودقيق، يبلغ مداه ألف كيلومتر».

وأعلن زيلينسكي، في بيان أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 1020 طائرة مسيرة، ونحو 1360 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 10 صواريخ من طرازات مختلفة خلال هذا الأسبوع وحده.

وقال زيلينسكي: «روسيا شنت خلال هذا الأسبوع مئات الهجمات على مدننا ومجتمعاتنا في تشيرنيهيف، وخيرسون، ودونيتسك، وخاركيف، ودنيبرو، وأوديسا، وبولتافا، وكييف، وميكولايف، وزابوريجيا، وسومي.. أولئك الذين يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لا يتصرفون بهذه الطريقة.. لهذا السبب، يجب أن نواصل معاً الضغط على روسيا لإجبارها على إنهاء الحرب .. أوكرانيا، وأوروبا، وأمريكا، وكل من يريد السلام في العالم - معاً، يمكننا ضمان سلام عادل ودائم».

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: إن نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا كما اقترحت بريطانيا وفرنسا في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، هو مسألة تقررها كييف وليس موسكو. وأضاف ماكرون في حديث مشترك لعدد من الصحف المحلية الفرنسية: «أوكرانيا دولة ذات سيادة.. إذا طلبت وجود قوات متحالفة على أراضيها، فهذا أمر لا يمكن لروسيا قبوله أو رفضه»، مشيراً إلى أن أي قوة لحفظ السلام ستتألف من بضعة آلاف من الجنود من كل دولة لنشرهم في مواقع رئيسية، وأن عدداً من الدول الأوروبية وغير الأوروبية مهتمة بالمشاركة.

في السياق، بحث وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي، الخطوات التالية بشأن التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزير ماركو روبيو ناقش مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الخطوات التالية في المباحثات.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، إن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا. من جهتها، أشارت الخارجية الروسية، إلى أن الوزيرين تطرقا إلى الجوانب الملموسة لمتابعة محادثات جدة، وأنهما اتفقا على إبقاء التواصل قائماً، دون أي ذكر للاقتراح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار.

تعديل

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج سيكون مسؤولاً من الآن فصاعداً عن أوكرانيا فقط، مما يقلص نطاق مهامه.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «يسعدني أن أعلن تعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا». وأفادت شبكة إن بي سي الأمريكية، بأن الكرملين ضغط على ترامب لتقليص مهام كيلوج، مدعياً أنه متحيز لصالح أوكرانيا.

معارك ومسيرات

ميدانياً، قال مسؤولون روس: إن القوات الروسية خاضت معركة، أمس، لطرد آخر الجنود الأوكرانيين من غرب روسيا.

وقال يوري بودولياكا، أحد أبرز المدونين المؤيدين لروسيا: إن روسيا صدت القوات الأوكرانية إلى الحدود في بعض المواقع، لكن معارك شرسة تدور وتحاول القوات الأوكرانية الرد وهي تتقهقر.

وذكر مدون بارز مؤيد لروسيا يعرف نفسه باسم تو ميجورز، أن المكاسب التي حققتها القوات الروسية في ساحة المعركة سمحت لروسيا بتهديد سومي، لكنه حذر من أن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز دفاعاتها هناك منذ فترة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة قبل الماضية.

إلى ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 47 من أصل 90 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة قبل الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 90 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وبريانسك وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، إضافة إلى كيب تشودا بشبه جزيرة القرم.