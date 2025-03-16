أوكرانيا تتراجع تحت ضغط الضربات الروسية وتنسحب من معظم أراضي كورسك

انسحبت القوات الأوكرانية من كل الأراضي تقريبا في منطقة كورسك الروسية، وفقا لمحللين عسكريين وجنود، في الوقت الذي يبدو فيه أن حملتها التي استمرت شهورا للاستيلاء على الأراضي الروسية واحتلالها تقترب من نهايتها في مواجهة الهجمات المضادة من موسكو.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً عن الأوضاع الميدانية، قالت إنه في ذروة الهجوم، سيطرت القوات الأوكرانية على حوالي 500 ميل مربع من الأراضي الروسية. وبحلول يوم الأحد، كانت تتمسك بشريط ضيق من الأرض على طول الحدود الروسية الأوكرانية، يغطي بالكاد 30 ميلًا مربعًا، وفقًا لباسي باروينن، المحلل العسكري في مجموعة بلاك بيرد ومقرها فنلندا. وقال باروينن في مقابلة هاتفية: "نهاية المعركة آتية".

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من مساحة الأراضي الروسية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وأفاد الجنود بوقوع قتال عنيف في المنطقة. لكن وسط تقدم روسي سريع مدعوم بغارات جوية متواصلة وهجمات بطائرات بدون طيار، انسحبت القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي من عدة قرى في منطقة كورسك، وكذلك من سودزا، المدينة الرئيسية الخاضعة لسيطرتها.

وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية أن القوات انسحبت إلى ما وصفته بأرض أكثر دفاعا داخل روسيا على طول الحدود، مستخدمةً تضاريس جبلية للسيطرة على نيران القوات الروسية المقتربة بشكل أفضل. ونشرت القيادة يوم الأحد خريطة لساحة المعركة تُظهر الشريط الذي لا تزال أوكرانيا تسيطر عليه في منطقة كورسك.

لكن لا يزال من غير الواضح إلى متى ستصمد القوات الأوكرانية في تلك البقعة.

وقال جنود أوكرانيون إن القتال المستمر في كورسك لا يتعلق الآن بالاحتفاظ بالأراضي الروسية، بل بالسيطرة على أفضل المواقع الدفاعية لمنع الروس من التوغل في منطقة سومي الأوكرانية وفتح جبهة جديدة في الحرب.

وقال قائد فصيلة هجومية، طلب عدم الكشف عن هويته إلا من خلال رمز النداء "بورودا"، عبر الهاتف: "نواصل التمركز في مواقع على جبهة كورسك". الفرق الوحيد هو أن مواقعنا تحركت بشكل ملحوظ نحو الحدود.

في حين كان الانسحاب الأوكراني من معظم منطقة كورسك سريعًا، قال خبراء عسكريون إنه جاء بعد أشهر من الهجمات والقصف الروسي الذي قوض بشكل مطرد موطئ قدم أوكرانيا في المنطقة وقطع طرق إمدادها، مما أجبرها في النهاية على الانسحاب.

وقال فرانز ستيفان غادي، المحلل العسكري النمساوي الذي زار منطقة سومي الأوكرانية على الحدود مع كورسك الشهر الماضي للتحدث مع القادة الأوكرانيين: "ما حدث في الأشهر القليلة الماضية كان عملية هيأت الظروف لهجوم ناجح".

ابتداءً من ديسمبر، شنت القوات الروسية، معززةً بقوات كورية شمالية حديثة الانتشار، هجمات متكررة على جوانب الثغرة التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك. وبحلول منتصف فبراير، تقدموا لمسافة خمسة أميال من طرق الإمداد الرئيسية لأوكرانيا إلى سودجا، مما سمح لهم باستهداف الطرق بأسراب من الطائرات المسيرة.

في أواخر الأسبوع الماضي، زعمت وزارة الدفاع الروسية أنها استعادت سودجا؛ أعلنت يوم السبت أن القوات الروسية استعادت قريتين خارج المدينة.

وعلى عكس عمليات الانسحاب السابقة التي نفذتها قوات كييف في أماكن أخرى، كما هو الحال في أجزاء من شرق أوكرانيا، قال محللون عسكريون إن ما حدث في كورسك كان منظمًا نسبيًا ولم يُسفر عن تطويق عدد كبير من القوات - على الرغم من ادعاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس ترامب بعكس ذلك.

وقال سيرهي كوزان، رئيس مركز الأمن والتعاون الأوكراني، وهو منظمة بحثية غير حكومية: "لم يكن هناك أي تهديد بتطويق القوات الأوكرانية، ولا يوجد دليل يشير إلى خلاف ذلك".

وكانت كييف تأمل في استخدام سيطرتها على الأراضي الروسية في كورسك كورقة ضغط في أي مفاوضات لإنهاء الحرب. وقد وافقت أوكرانيا على دعم وقف إطلاق النار لمدة شهر بدعم من الولايات المتحدة، طالما أن روسيا تفعل الشيء نفسه.