أوكرانيا توافق على هدنة فورية لـ 30 يوماً وترامب يدعو زيلينسكي مجدداً للبيت الأبيض

حققت المفاوضات الأمريكية الأوكرانية اختراقاً مهماً نحو إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا في بيان مشترك، مساء أمس، أن كييف وافقت على اقتراح أمريكي بهدنة فورية مع روسيا لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد في حال التزمت روسيا، واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم. ووافقت واشنطن على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف فوراً.

وبعد مفاوضات استمرت أكثر من 8 ساعات في مدينة جدة، اتفق الطرفان أيضاً على إبرام اتفاقية المعادن في أقرب وقت ممكن.

وفور إعلان الاتفاق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستجتمع مع روسيا فوراً لعرض الهدنة، وإنه سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً للبيت الأبيض.

وقال زيلينسكي إن على واشنطن أن تقنع موسكو بقبول وقف إطلاق النار.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن كييف ستشكل فريقاً للتفاوض للبدء فوراً في مفاوضات سلام دائم.

وصرح وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، بأن أوكرانيا وافقت على خوض مفاوضات فورية مع روسيا. وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، أنه سيتحدث إلى روسيا بشأن مقترح الهدنة مع أوكرانيا.

وتزامنت محادثات جدة مع تصعيد عسكري في الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وردّت كييف على هجوم روسي بشن هجوم ضخم بأكثر من 330 طائرة مسيرة على عدد من المناطق الروسية، ولا سيما موسكو ومحيطها.

وأعلنت روسيا أنها استعادت 12 بلدة و100 كيلومتر مربع في منطقة كورسك الحدودية.