ترامب: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على أوكرانيا قبل يوم من بدء مفاوضات أمريكية أوكرانية في الرياض من أجل إنهاء الحرب مع روسيا، بعد تصريحات قال فيها إن أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب. وقال لقناة فوكس نيوز، أمس: «يتطلب الأمر طرفين للدخول في صراع». وأضاف: «لذا نحن الآن عالقون في هذه الفوضى».

ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إلى الرياض لمناقشة إمكانية تحقيق السلام مع مسؤولين أوكرانيين في الوقت الذي تسابق فيه المعارك على الأرض المفاوضات.

وعشية المفاوضات تشتد المعارك على الأرض، إذ أعلنت كييف، أمس، أن روسيا شنت 2100 هجوم جوي على أوكرانيا الأسبوع الماضي.

كما أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على قريتين أوكرانيتين. كما أفادت بأن قواتها حررت قرية نوفينكي في منطقة سومي الأوكرانية الواقعة قبالة كورسك الروسية.

وأعلنت روسيا أيضاً أن قواتها دمرت 88 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.