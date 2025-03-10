زيلينسكي: روسيا تكثف هجماتها الجوية على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس: إن روسيا شنت أكثر من 2100 هجوم جوي على أوكرانيا في الأسبوع الماضي.

وأعلن زيلينسكي، في منشور عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 1200 قنبلة جوية موجهة، ونحو 870 طائرة مسيرة، وأكثر من 80 صاروخاً من طرز مختلفة، مشيراً إلى أن العديد من الأسلحة الروسية تعتمد على مكونات تم تصنيعها في الخارج.

وأضاف زيلينسكي: «كل طائرة مسيرة من طراز شاهد وكل قنبلة جوية تستخدمها روسيا تحتوي على مكونات يتم توريدها عبر التحايل على العقوبات.. وتشمل هذه الأسلحة أكثر من 82 ألف مكون أجنبي»، داعياً الحلفاء إلى تشديد وإنفاذ القيود التجارية القائمة. وفي تطورات الميدان، أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على قريتين أوكرانيتين، الأولى في منطقة سومي شمالاً والثانية في منطقة دونيتسك شرقاً.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية كوستيانتينوبيل، على بعد نحو 50 كيلومتراً غربي مدينة دونيتسك، بينما تتقدم قواتها باتجاه منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط البلاد.

كما أفادت في بيان منفصل بأن قواتها حررت قرية نوفينكي الصغيرة في منطقة سومي الأوكرانية الواقعة قبالة كورسك الروسية. إلى ذلك، قال مدونون عسكريون مؤيدون لموسكو: إن قوات روسية خاصة زحفت لعدة أميال عبر خط أنابيب غاز رئيس بالقرب من بلدة سودجا، في محاولة لمباغتة قوات أوكرانية في إطار هجوم كبير لطرد الجنود الأوكرانيين من منطقة كورسك غربي روسيا.

وذكر يوري بودولياكا، وهو مدون عسكري مؤيد لروسيا من أصل أوكراني، أن القوات الخاصة الروسية سارت نحو 15 كيلومتراً داخل خط أنابيب غاز رئيس، وقضى بعض الجنود عدة أيام في الأنبوب قبل أن يباغتوا القوات الأوكرانية قرب سودجا.

بدوره، أشار المدون المؤيد لروسيا تو ميجرز، إلى أن معركة كبرى تدور رحاها في منطقة سودجا، وأن القوات الروسية فاجأت الجنود الأوكرانيين بدخول المنطقة عبر خط أنابيب غاز رئيس. وأظهرت قنوات تلغرام روسية، صوراً لقوات خاصة ترتدي أقنعة غاز داخل ما بدا أنه أنبوب كبير.

وكشفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، أن الجنود الروس استخدموا خط أنابيب الغاز في محاولة لكسب موطئ قدم، ولكن القوات الهجومية المحمولة جواً رصدتهم على الفور وردت بهجمات بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة أدت إلى تدمير الوحدات الروسية. وقال مدون حرب آخر يدعى يوري كوتينوك: إن القوات الأوكرانية نقلت عتاداً بعيداً عن سودجا إلى منطقة أقرب إلى الحدود.

على صعيد متصل، أعلنت أوكرانيا، أمس، أن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة في الليل، مستهدفة العاصمة وعدة مناطق.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 119 طائرة مسيّرة ليلاً، أسقطت 71 منها في عشرات المناطق وفي كييف، بينما فُقدت 37 أخرى من دون التسبب بأضرار. وأضاف إن مسيرات ألحقت أضراراً بست مناطق، من دون تقديم تفاصيل.

وقال ممثلو الادعاء، إن هجوماً بقنبلة انزلاقية أصاب مباني سكنية في بلدة دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك، حيث أصبحت الجبهة قريبة من عدة بلدات رئيسة، ما أدى إلى جرح 12 شخصاً ومن بينهم فتاة عمرها 15 عاماً.

وأوضح المدعون أن مباني سكنية متعددة الطوابق ومقهى تضررت، ونشروا صوراً لنوافذ مدمرة وحطام متناثر على الأرض. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 88 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات في الليل، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وقال حاكم إقليم تشوفاشيا الروسي، أمس: إن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت منشأة صناعية في الليل في منطقة نهر الفولجا في روسيا على بعد نحو 1300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف أوليج نيكولاييف حاكم تشوفاشيا في بيان، إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ وصلت إلى مكان الهجوم في منشأة كومبينات بوريفيستنيك في تشيبوكساري عاصمة الإقليم. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل عن القصف ولم يتضح حجم الأضرار.

سياسياً، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: إن الوزير ماركو روبيو سيزور السعودية في الفترة من 10 وحتى 12 مارس لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين.

وذكرت تامي بروس، الناطقة باسم وزارة الخارجية في البيان، أن روبيو سيعقد اجتماعاً أيضاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لافتة إلى أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى كندا في الفترة من 12 وحتى 14 مارس لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.