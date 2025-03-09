زيلينسكي يعتذر مازحاً عن عدم ارتدائه "بزة رسمية"

اعتذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بأسلوب ساخر عن عدم ارتدائه "بزة رسمية" خلال حفل أقيم في كييف، في إشارة إلى زيارته للبيت الأبيض أواخر فبراير حيث تعرّض لانتقادات بسبب ملابسه.

ويرتدي زيلينسكي ملابس عسكرية منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وقال مبتسما خلال إلقائه كلمة في حفل توزيع جائزة تاراس شيفتشينكو الثقافية في كييف "آسف، أنا لا أرتدي بزة رسمية"، ما أثار ضحك الجمهور وتصفيقه، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية الأحد.

وتوترت العلاقات بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة للبيت الأبيض نهاية فبراير شهدت مشادة علنية حادة بينهما.

فبمجرد وصول الرئيس الأوكراني مرتديا سترة وسروالا داكني اللون مازحه ترامب قائلا "أنت ترتدي ملابس أنيقة اليوم".

وفي المكتب البيضوي، سأل الصحافي براين غلين وهو مراسل تلفزيون "صوت أميركا الحقيقي" اليميني الرئيس الأوكراني بشكل ساخر عن سبب عدم ارتدائه بزة رسمية، وما إذا كان يملك واحدة.

ورد زيلينسكي "سأرتدي بزة رسمية بعد انتهاء هذه الحرب".

وانتشر سؤال المراسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار السخرية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر لم يسمها أن ترامب استاء من عدم ارتداء زيلينسكي بزة رسمية كما طُلب منه.

وشهد الاجتماع في المكتب البيضوي مشادة كلامية حادة بين ترامب ونائبه جاي دي فانس من جهة، وزيلينسكي من جهة أخرى.

وخلال الشجار العلني أمام وسائل الإعلام صاح ترامب وجاي دي فانس في وجه زيلينسكي واتهماه بعدم إبداء "الامتنان" ورفض قبول شروط السلام المقترح.

ومذاك، خفف ترامب من حدة لهجته، لكن واشنطن جمدت هذا الأسبوع مساعداتها العسكرية والاستخبارية لكييف.

ومد الرئيس الأميركي يده إلى روسيا بخلاف أسلافه، معتبرا أن التعامل معها "أسهل" من التعامل مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة نُشرت الأحد إنه فوجئ بحدة الشجار في البيت الأبيض.

وقال للصحافي الروسي بافيل زاروبين مبتسما "لم أستطع أن أصدق عيني وأذني".

وأضاف بيسكوف "على الصعيد الدبلوماسي، هذا لم يحدث من قبل أبدا".

ورأى أن هذا قد يكون حصل "في العصور القديمة" عندما كان "يتم قطع رأس رئيس دولة أو أسره خلال زيارة لمكان ما".

وتابع "لكن حتى في العصور الوسطى، أعتقد، لم يحدث أمر من هذا القبيل".