زيلينسكي: أوكرانيا ملتزمة بحوار بنّاء مع الأمريكيين في الرياض

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ملتزمة بحوار بناء مع الوفد الأمريكي في الرياض.

وكان الرئيس الأوكراني قال الخميس، إنه سيتوجه إلى السعودية الاثنين، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل محادثات في وقت لاحق من الأسبوع مع مسؤولين أمريكيين.

وأضاف في منشور على «تيليغرام» أن وفداً أوكرانياً سيبقى في السعودية للعمل مع الشركاء الأمريكيين، وأن أوكرانيا مهتمة أكثر بالسلام. وكان زيلينسكي عدّ الضربات الأخيرة التي شنّتها روسيا وأسفرت عن 12 قتيلاً، تظهر أن أهداف موسكو لم تتغيّر في أوكرانيا، مضيفاً «لذلك من المهم مواصلة القيام بكل ما يمكن لحماية الحياة، وتعزيز دفاعنا الجوي وتشديد العقوبات على روسيا».

والجمعة، اتهم روسيا بعدم الاهتمام بالسلام على خلفية قيامها بشن هجوم جوي ضخم آخر.

