أوكرانيا تعلن عن محادثات جديدة مع واشنطن بعد تراجع التوتر

أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها اتفقت مع واشنطن على إجراء محادثات جديدة في إشارة إلى تراجع التوتر بين الجانبين بعد أسبوع على المشادة الكلامية العلنية بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب، لكنهما تحدثا أمس عن تحركات إيجابية.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أمس، أن كييف وواشنطن اتفقتا على إجراء محادثات جديدة. كما أعلن زيلينسكي أمس أن هناك «تحركاً إيجابياً» في التعاون مع الولايات المتحدة، وأنه يتوقع نتائج الأسبوع المقبل تتضمن اجتماعاً في المستقبل.

جاء ذلك بعد ساعات على خطاب ترامب أمام الكونجرس كشف فيه أن زيلينسكي أبلغه في رسالة استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن في أي وقت، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي.

ورغم تراجع التوتر بين الجانبين وجهت واشنطن صفعة جديدة ومؤلمة لأوكرانيا، حيث أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، في خطوة من شأنها أن تعيق قدرة الجيش الأوكراني على استهداف القوات الروسية.

