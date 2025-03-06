كييف تجنح للسلم وموسكو تثمّن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى من فولوديمير زيلينسكي تأكيداً أنه مستعد للتفاوض من أجل التوصل إلى سلام دائم مع روسيا، بعدما أعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه للمشادة التي جرت بينهما في المكتب البيضاوي. وأعلن ترامب أنه تلقى رسالة من نظيره الأوكراني يعرب فيها عن أسفه، مضيفاً:

«الرسالة تقول إن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة للاقتراب من سلام دائم». ويضيف زيلينسكي: «أنا وفريقي مستعدون للعمل تحت قيادة الرئيس ترامب القوية للتوصل إلى سلام دائم. نقدّر فعلاً ما قامت به أمريكا لمساعدة أوكرانيا في المحافظة على سيادتها واستقلالها».

بدوره، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وجود مرسوم أوكراني تم إقراره عام 2022 يستبعد إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، يثير تساؤلات بشأن من سيجلس على طاولة مفاوضات السلام المحتملة بهدف إنهاء الحرب.

وأضاف بيسكوف إن زيلينسكي لا يزال محظوراً قانونياً من التفاوض مع الجانب الروسي. وأشار إلى أن إعراب زيلينسكي عن استعداده للتفاوض مع روسيا يعدّ أمراً إيجابياً، مضيفاً: «لكن التفاصيل لم تتغير بعد»، في إشارة على ما يبدو للمرسوم الأوكراني.

دور مهم

إلى ذلك، قال ناطق باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد خلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي، الدور المهم للرئيس الأمريكي في المفاوضات مع روسيا.

وقال الناطق في بيان: «رحب المستشار باستعداد الرئيس الأوكراني للدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على أهمية الدور القيادي للرئيس الأمريكي، وذلك أيضاً من أجل الوصول لبداية سريعة لوقف إطلاق النار والسلام الدائم في أوكرانيا.

في الأثناء، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف أمس، إن الولايات المتحدة علقت مشاركة المعلومات مع أوكرانيا. وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، أكد راتكليف أن هناك تعليقا في الدعم «على الجبهة العسكرية وجبهة الاستخبارات».

وكانت إدارة ترامب أعلنت الاثنين تعليق تسليم جميع المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا.

سيطرة

ميدانياً، وفيما نقلت وكالات أنباء محلية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها سيطرت على قرية برايفيلن في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل رجل عامي، في ثاني هجمة جوية روسية خلال يومين على مدينة أوديسا الساحلية.

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 115 من أصل 181 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة قبل الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام ثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم/كيه إن-23 تم إطلاقها من منطقة فورونيج.

وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز إس-300 تم إطلاقه من منطقة كورسك، و181 طائرة مسيرة وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق من بينها أوريول وكورسك وميلروفو وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية وكيب تشودا بشبه جزيرة القرم. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليلة قبل الماضية.