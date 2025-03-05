زيلينسكي يعتذر ويشكر ترامب ويوافق على طلباته

اعتذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، عن المشادة الكلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الجمعة الماضي، معبراً عن أسفه لما حدث، ومقدماً شكره لواشنطن، وموافقاً على الطلبات الأمريكية بالتفاوض لإنهاء الحرب وإحلال السلام وتوقيع اتفاق المعادن، وذلك في أول تعليق بعدما علق ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي: إن اجتماع البيت الأبيض لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. وقال: «نأسف أن الأمر حدث بهذه الطريقة، لقد حان الوقت لجعل الأمور في نصابها».

وأضاف: «نقدر ما فعلته أمريكا لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها واستقلالها».

وقال إن «أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم، أنا وفريقي على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم، ونحن على استعداد للعمل بسرعة لإنهاء الحرب».

وفيما يتعلق باتفاقية المعادن والأمن، فأكد زيلينسكي أن «أوكرانيا مستعدة للتوقيع عليها في أي وقت وبأي صيغة مناسبة».