رغم المشادة الحادة.. زيلينسكي: دعم ترامب حيوي لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن دعم دونالد ترامب "حيوي" لأوكرانيا، رغم المشادة الحادة مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض في اليوم السابق.

واتهم ترامب نظيره الأوكراني بعدم "الامتنان" للمساعدات العسكرية الأميركية، وقال في وقت لاحق إنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة الأميركية في مكتبها البيضوي".

وأورد زيلينسكي في منشور على منصة إكس "من الحيوي بالنسبة لنا أن نحظى بدعم الرئيس ترامب. إنه يريد إنهاء الحرب، لكن لا أحد يريد السلام أكثر منا".

كان من المقرر أن يوقع خلال الزيارة اتفاقا بشأن الاستغلال المشترك للمعادن مع واشنطن، لكن مسؤولين في إدارة ترامب طلبوا منه المغادرة بعد المشادة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقال زيلينسكي السبت "نحن مستعدون للتوقيع على اتفاق المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية".

وسارع الزعماء والسياسيون الأوروبيون إلى الدفاع عن زيلينسكي بعد المشادة، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى لندن السبت لإجراء محادثات.

كما ظهر بيترو بوروشينكو، غريم زيلينسكي السياسي وسلفه، مدافعا عن الرئيس في منشور على فيسبوك.

وقال بوروشينكو "توقع البعض مني أن أنتقد زيلينسكي. لكن لا، لن تكون هناك أي انتقادات، لأن هذا ليس ما تحتاجه البلاد الآن".

وأضاف "نأمل حقا أن يكون لدى الرئيس زيلينسكي خطة بديلة".