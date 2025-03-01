زيلينسكى يشكر أمريكا ويعرب عن أمله فى "علاقات قوية" معها

أعرب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى اليوم السبت عن شكره للدعم الأمريكي لبلاده، معرباً عن أمله فى قيام"علاقات قوية" مع واشنطن.

جاء ذلك بعد أقل من يوم من خلاف مثير بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مساء أمس الجمعة، مما أشاع حالة من عدم اليقين لدى الكثيرين بشأن موقف الحليفين اللذين كانت تربطهما علاقات قوية في السابق.

وفي سلسلة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال زيلينسكي إن الأوكرانيين "ممتنون بشكل كبير للولايات المتحدة على كل الدعم"، وشكر زيلينسكي ترامب والكونجرس على وجه التحديد إلى جانب "الشعب الأمريكي".

وأضاف "علاقتنا مع الرئيس الأمريكي لا تقتصر على مجرد زعيمين: إنها رابطة تاريخية ومتينة بين شعبينا.. لقد ساعد الشعب الأمريكي في إنقاذ شعبنا" وأضاف "نريد فقط علاقات قوية مع أمريكا وآمل حقا أن نحظى بها".

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "دعمه الثابت لأوكرانيا" بعدما تحدث مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مواجهتهما الساخنة في البيت الأبيض.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى لندن اليوم السبت.

وتخلى الرئيسان عن خطط توقيع صفقة معادن كانت ستمنح أوكرانيا المزيد من الدعم الأمريكي مقابل وصول واشنطن إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدثة باسم الحكومة قولها "لقد تحدث رئيس الوزراء الليلة إلى الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي".

وتابعت "إنه (ستارمر) يحافظ على دعمه الثابت لأوكرانيا، وهو يقوم بكل ما في وسعه لإيجاد مسار يقود إلى سلام دائم على أساس سيادة وأمن أوكرانيا".

وأضافت "رئيس الوزراء يتطلع إلى استضافة قادة دوليين يوم الأحد، من بينهم الرئيس زيلينسكي".

وكان من المقرر أن يجتمع زيلينسكي مع ستارمر غدا الأحد، قبل ساعات من مشاركته في قمة في لندن للزعماء الأوروبيين لبحث كيفية ضمان نهاية سلمية للحرب وتوفير الأمن في مختلف أنحاء القارة.

لكن يبدو أنه تم تقديم الجدول الزمني لاجتماعهما الثنائي في أعقاب زيارة زيلينسكى لواشنطن وما شهدته من مواجهة ساخنة مع ترامب.