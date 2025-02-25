إنذار جوي في عموم أوكرانيا وصواريخ كروز تتجه صوب كييف

أطلقت السلطات الأوكرانية صباح الثلاثاء إنذاراً جوّياً في سائر أنحاء البلاد للتصدّي لقصف روسي، مشيرة إلى أنّها رصدت صواريخ كروز متّجهة نحو العاصمة كييف.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "الإنذار الجوي متواصل، ابقوا في الملاجئ إلى حين يزول الخطر".

وبحسب السلطات فإنّ امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً أصيبت بجروح في قصف طال منطقة أوبوخيف في منطقة العاصمة.

ولحقت أضرار بعدد من المنازل في منطقة فاستيف.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إنّها اعترضت ودمّرت 19 طائرة بدون طيّار أوكرانية خلال الليل.

ويأتي هذا القصف غداة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية والذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف الجنود من كلا الجانبين.

ودمّرت المعارك مدنا في جنوب أوكرانيا وشرقها، وأجبر الملايين على الفرار من منازلهم.