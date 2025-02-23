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العالم

زيلينسكي: نشر قوات أمريكية في أوكرانيا منطقي إذا كان اتفاق المعادن ضماناً أمنياً

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن نشر قوات أمريكية في أوكرانيا أمر منطقي إذا اعتُبر اتفاق للمعادن بين البلدين من الضمانات الأمنية.

وأضاف زيلينسكي أن مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 15 مليار دولار تعهدت بها واشنطن سابقا لم تُسلم بعد.

وأعلن زيلينسكي الأحد أن كييف وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا مقابل المساعدة الأمنية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف "نحرز تقدما"، مضيفا أن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بحثوا الاتفاق في وقت سابق الأحد.