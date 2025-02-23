زيلينسكي يعلن استعداده للتنحي فوراً بشرط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للتنحي "فورا" في مقابل انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف "إذا كان هناك سلام في أوكرانيا، إذا كنتم حقا ترغبون بأن أتنحى عن منصبي، فأنا مستعد.. يمكنني مبادلة ذلك بالناتو"، مضيفا بأنه على استعداد للتنحي "فورا" إذا لزم الأمر.

وأضاف الرئيس الاوكراني انه يريد من نظيره الاميركي دونالد ترامب ان "يتفهم" موقفه ويقدم ضمانات امنية ملموسة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وقال "اريد من ترامب أن يتفهم كل منا الآخر"، مضيفا "نحتاج بشدة الى ضمانات امنية من ترامب".

وكشف زيلينسكي أنه يرفض الاعتراف بأن أوكرانيا مدينة للولايات المتحدة بمبلغ 500 مليار دولار مقابل المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى كييف في وقت الحرب، وهو مبلغ يستشهد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كثير من الأحيان.

وقال إن المنح ينبغي ألا تُعامل على أنها قروض.