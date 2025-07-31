زيلينسكي: حان الوقت لمصادرة أصول روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الإنترنت ألقاه أثناء مؤتمربمناسبة مرور 50 عامًا على توقيع “الوثيقة النهائية في هلسنكي "إلى مصادرة أصول روسيا المالية وعدم الاكتفاء بتجميدها كما هي الحال راهنا، بعد آخر ضربة قاتلة نفّذتها موسكو على كييف.

وقال زيلينسكي علينا إيقاف آلة الحرب الروسية بالكامل، وضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي.

وأكد زيلينسكي في خطابه الى انه حان لتوجية الأصول الروسية لخدمة السلام، لا الحرب"، إن على العالم الدفع من أجل تغيير النظام في روسيا.



وأضاف زيلينسكي: الرئيس فلاديمير بوتين سيستمر في زعزعة استقرار جيرانه إذا لم يتغير هذا النظام.

ومن جانب آخر تبدو الجهود الدبلوماسية معطلة، فيما يطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد في سبتمبر 2022، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

إلا أن المسؤولين الأوكرانيين يرفضون ذلك بشكل قاطع، في المقابل تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي الذي يحتل 20% تقريبا من أراضيها.