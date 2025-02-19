ترامب يصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات"، بعدما رفض الانتقادات التي وجهها إليه ترامب أمس الثلاثاء.

وقدّمت الولايات المتحدة تمويلاً وأسلحة لأوكرانيا، لكن ترامب بدأ محادثات مع موسكو، في تحول مفاجئ في السياسة الأميركية منذ وصول الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "ديكتاتور من دون انتخابات.. على زيلينسكي أن يتنحى سريعاً وإلا لن يبقى له بلد".

ولا يتطلّب القانون الأوكراني إجراء انتخابات في أثناء الحرب.

وعقد ترامب الثلاثاء مؤتمراً صحافياً انتقد فيه زيلينسكي وكرر العديد من الروايات التي قدمها الكرملين حول الصراع ودعا إلى إنهاء الحرب.

من جهته، اعتبر زيلينسكي أن دونالد ترامب "يعيش في مساحة من التضليل" بما في ذلك إلقاء ترامب اللوم على كييف في "بدء" الحرب وتكرار تساؤلات الكرملين حول شرعية زيلينسكي.

وقال ترامب على تروث سوشال متحدثاً عن زيلينسكي: "هو يرفض إجراء انتخابات، وحصل على نسبة تأييد منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والأمر الوحيد الذي كان يجيده هو التلاعب بجو بايدن".

وأضاف: "في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن لا أحد يستطيع فعله سوى ترامب وإدارة ترامب".

وانتُخب زيلينسكي عام 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، لكنه بقي رئيساً لأوكرانيا في ظل الأحكام العرفية التي فُرضت بعد بدء الحرب.

وتراجعت شعبيته، لكن نسبة الأوكرانيين الذين يثقون به لم تنخفض عن 50 في المئة منذ بدء الحرب، وفق ما أظهرت بيانات لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع.



