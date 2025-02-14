زيلينسكي يرفض لقاء بوتين إلا بعد التفاوض على خطة مشتركة مع ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يوافق على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا إلا بعد التفاوض على خطة مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعبر زيلينسكي عن اعتقاده بأن ترامب هو المفتاح لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، وقال إن الرئيس الأمريكي أعطاه رقم هاتفه قبل افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة.

وكان ترامب قد تراجع عن سنوات من الدعم الأمريكي الثابت لأوكرانيا هذا الأسبوع، بعد مكالمة هاتفية مع بوتين.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في وقت لاحق.

ويأمل العديد من المراقبين، لا سيما في أوروبا، أن يلقي فانس على الأقل بعض الضوء على أفكار ترامب بشأن تسوية للحرب عبر المفاوضات.

وفي كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، ألقى فانس محاضرة على مسامع المسؤولين الأوروبيين حول حرية التعبير والهجرة غير الشرعية في القارة، محذرا المسؤولين المنتخبين من أنهم يخاطرون بفقدان الدعم الشعبي إذا لم يغيروا هذا المسار بسرعة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي "إذا كنتم تهربون خوفا من ناخبيكم، فلا شيء يمكن لأمريكا أن تفعله من أجلكم".

وجاء خطاب فانس، وإشارته العابرة للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، في وقت يسوده قلق وعدم يقين شديدين بشأن السياسة الخارجية لإدارة ترامب."

وقال فانس وسط تصفيق فاتر: "في واشنطن، هناك قائد جديد. وتحت قيادة دونالد ترامب، قد نختلف مع آرائكم، لكننا سنقاتل للدفاع عن حقكم في التعبير عن هذا الخلاف في الساحة العامة."