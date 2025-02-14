زيلينسكي: أمريكا لم ترَ أوكرانيا مطلقاً كعضو في الناتو

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي إن الولايات المتحدة، بما في ذلك إدارة بايدن، لم ترَ أوكرانيا أبدًا كعضو في حلف شمال الأطلسي.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في وقت لاحق اليوم "الجمعة".

ويأمل العديد من المراقبين، لا سيما في أوروبا، أن يلقي فانس على الأقل بعض الضوء على أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية للحرب عبر المفاوضات بعد مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وفي خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن اليوم "الجمعة" ، تحدث فانس للمسؤولين الأوروبيين عن حرية التعبير والهجرة غير الشرعية في القارة ، وحذر المسؤولين المنتخبين من أنهم يغامرون بفقدانهم للدعم الشعبي مالم يقوموا بتغيير المسار بشكل سريع.

وقال فانس: "إذا كان تحرككم نابع من خوفكم من ناخبيكم، فلا يمكن لأمريكا أن تفعل لكم شيئا".

وجاء خطاب فانس ، وذكره العابر للصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ 3 سنوات ، في وقت يشهد فيه العالم قلقا بالغا وحالة من عدم اليقين حيال السياسة الخارجية لإدارة ترامب.

وأضاف فانس وسط ترحيب فاتر، :"في واشنطن ، أصبح هناك حاكم جديد ، هو دونالد ترامب ، قد نختلف معكم في الرأي ، لكننا سنقاتل من أجل الدفاع عن حقكم في طرح هذا الرأي ".

وحذر نائب الرئيس المسؤولين الأوروبيين أيضا ، من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وقال إن الناخبين لم يصوتوا لفتح "الأبواب على مصراعيها لملايين المهاجرين الذين لم يتم التأكد منهم ".











