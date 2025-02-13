زيلينسكي: مستعد لمبادلة أراضٍ نسيطر عليها مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيعرض، في حال إجراء مفاوضات مع موسكو، مبادلة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية مقابل استعادة الأراضي الأوكرانية، التي تحتلها روسيا حالياً.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «سنتبادل منطقة مقابل أخرى».

ولم يحدد زيلينسكي الأراضي الأوكرانية التي سيطلب استعادتها، لكنه أردف قائلاً: «لا أعرف، سنرى. لكن كل أراضينا مهمة، ولا توجد أولوية».

في الأثناء، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إنه يجب تلبية جميع شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع في أوكرانيا قبل إمكانية التوصل إلى أي تسوية.

وكانت أوكرانيا شنت هجوماً مفاجئاً على منطقة كورسك غربي روسيا في أغسطس الماضي، ولا تزال تسيطر على جزء من الأراضي التي سيطرت عليها في البداية بعد أن تقلصت مساحات كانت تحت سيطرتها بفعل هجمات روسية مضادة.

ويقول مسؤولون في كييف إن الهدف من عملية كورسك كان حماية المناطق الحدودية، وإن الأراضي التي تسنى الاستيلاء عليها يمكن استخدامها «ورقة مساومة» في أي مفاوضات سلام مقبلة.

وتزداد فرص إجراء محادثات السلام منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، إن إدارة ترامب تخطط لدفع حلفائها الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو، وهي خطوة قد تحسن موقف كييف في المفاوضات.

ومن شأن هذه الخطة أن توفر بعض الطمأنينة لقادة أوكرانيا الذين ساورهم القلق من أن ترامب قد يحجب المزيد من المساعدات عن البلاد، التي يفقد جيشها الأراضي ببطء جراء هجوم روسي عنيف في الشرق.

وكانت الدول الأوروبية قد اشترت أسلحة أمريكية لأوكرانيا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.