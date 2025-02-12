ترامب: أوكرانيا قد تصبح روسية يوماً ما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا «قد تصبح روسية يوماً ما»، وذلك في وقت يستعد فيه نائبه جي دي فانس للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وفي إطار سعيه لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع روسيا، تناول ترامب النزاع في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» حيث قال: «قد يتوصلون إلى اتفاق، وقد لا يتوصلون إليه.

قد تصبح أوكرانيا روسية يوماً ما، أو قد لا تصبح كذلك».

وأشار ترامب إلى ضرورة تحقيق عائد على الاستثمارات الأمريكية في المساعدات المقدمة لأوكرانيا، مقترحاً مقايضتها بموارد كييف الطبيعية، مثل المعادن النادرة.

وقال: «سنضخ كل هذه الأموال هناك، وأقول إنني أريد استعادتها.

وأخبرتهم أنني أريد ما يعادلها، مثل معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار».

وأضاف: «لقد وافقوا على ذلك من حيث المبدأ، على الأقل لن نشعر بأننا أغبياء».

كما أكد ترامب أنه سيرسل قريباً مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، الذي كُلف بوضع مقترح لوقف القتال، إلى كييف قريباً.

ويضغط ترامب من أجل إنهاء النزاع بسرعة، في حين يطالب زيلينسكي بضمانات أمنية صارمة من واشنطن كجزء من أي اتفاق مع روسيا.

وتخشى كييف من أن تؤدي أي تسوية لا تتضمن التزامات عسكرية قوية، مثل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو نشر قوات حفظ سلام، إلى منح الكرملين فرصة لإعادة تنظيم صفوفه والتسلح من جديد لشن هجوم آخر.

وقال المتحدث باسم زيلينسكي، سيرهي نيكيفوروف، إن الرئيس الأوكراني سيلتقي فانس، الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأفاد مصدر في مكتب زيلينسكي بأن كيلوج سيصل إلى أوكرانيا في 20 فبراير الجاري، دون تحديد الأماكن التي سيزورها داخل البلاد.

وصرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن جزءاً كبيراً من أوكرانيا يرغب في العودة إلى قوام روسيا، وكما يظهر الوضع على الأرض، فقد حصل ذلك عملياً.

وأضاف «هذه حقيقة تجسدت على الأرض: أربع مناطق روسية جديدة. الناس، على الرغم من المخاطر العديدة، اصطفوا في الطوابير للتصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا، وهذا يتوافق إلى حد كبير مع تصريح الرئيس ترامب».