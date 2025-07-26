زيلينسكي: نحتاج إلى لقاء بين القادة لإنهاء الحرب

بعد جولة مفاوضات خاطفة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول لم تسفر عن إحراز تقدم، يتصاعد الجدل بشأن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأمر الذي يطارده الأخير، ويستبعده الكرملين إلا كخطوة أخيرة لإبرام اتفاق السلام.

وقال زيلينسكي إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثوا في إمكان عقد لقاء بينه وبوتين، خلال محادثاتهم في إسطنبول. وأضاف زيلينسكي: نحتاج إلى إنهاء الحرب، الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة. خلال مباحثات معنا بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء محتمل.

وأكد زيلينسكي تلقّي بلاده تأكيدات من شركائها بشأن تزويدها بثلاثة أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت، مشيراً إلى أن المباحثات جارية للحصول على سبعة أنظمة أخرى. وأضاف للصحافيين: تلقيت تأكيداً رسمياً من ألمانيا بشأن نظامين، ومن النرويج بشأن نظام واحد، نعمل حالياً مع شركاء هولنديين.

وذكر زيلينسكي أن إنتاج الأنظمة الاعتراضية بدأ، وقدر التكلفة العاجلة لهذا الجهد بستة مليارات دولار. ويعتزم زيلينسكي مطالبة الحلفاء الأوروبيين بالمساعدة في تمويل تحسين الرواتب لقواته، في محاولة لتخفيف النقص المتزايد في المجندين.

استبعاد لقاء

ورداً على ما راج عن احتمال عقد لقاء بين الرئيسين، قال الكرملين إن عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي لا يمكن أن يحدث إلا كخطوة أخيرة لإبرام اتفاق سلام.

وصرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع بحلول نهاية أغسطس مثلما اقترحت أوكرانيا، مضيفاً: يمكن، بل وينبغي عقد قمة تكون بمثابة المرحلة الختامية للتسوية من شأنها ترسيخ آليات واتفاقيات توصل إليها الخبراء. من المستحيل القيام بذلك بطريقة أخرى. هل يمكن إنجاز عملية معقدة كهذه في غضون 30 يوماً؟ حسناً، من الواضح أن ذلك مستبعد.

جهود سياسية

في الأثناء، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ربما يتحدث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع قادة في إسطنبول لمناقشة الحرب في أوكرانيا، مضيفاً: بالاتصال مع بوتين وترامب، سنرى ما إذا كان بإمكاننا جمع هذين الزعيمين في إسطنبول.

تطورات ميدانية

ميدانياً، أعلن حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، أمس، إصابة 14 شخصاً على الأقل في قصف روسي استهدف منشأة طبية في خاركيف شرقي أوكرانيا. وقال سينيهوبوف إن فرق الإنقاذ انتشلت أربعة ناجين من تحت الأنقاض، ولا تزال تواصل البحث عن شخصين آخرين. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي 105 طائرات مسيّرة أوكرانية.