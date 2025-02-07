فرنسا تسلّم أوكرانيا أولى طائرات «ميراج 2000»

أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أمس، أن بلاده سلمت أوكرانيا أولى طائرات «ميراج 2000-5» المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي ضد روسيا.

وقال لوكورنو عبر منصة «إكس»: «أمس، وبعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا»، من دون تحديد عددها، نقلاً عن «فرانس برس». وأضاف: «ستشارك الآن في الدفاع عن المجال الجوي لأوكرانيا».

ومن المقرر نقل 6 مقاتلات «ميراج» من أصل 26 يملكها سلاح الجو الفرنسي إلى أوكرانيا، وفق تقرير الميزانية الفرنسية الصادر عن الجمعية الوطنية والذي نُشر في الخريف، وهو عدد لم تنفه ولم تؤكده وزارة الجيوش التي تقول إنها لن تكشف لأسباب أمنية. وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم فرنسا إرسال هذه الطائرات المقاتلة في يونيو 2024.

وأعلنت فرنسا مراراً بأنها ستعمل على منع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تحقيق أهدافه في أوكرانيا، وأنها ستتعاون مع الحلفاء لدعم أوكرانيا من أجل الحصول على سلام عادل.

ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كثرت التكهنات حول احتمال إطلاق مفاوضات سلام لإنهاء النزاع الدائر في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وتعهد ترامب، في أكثر من مناسبة، بإعادة السلام إلى أوكرانيا «في 24 ساعة» ودعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار» وإطلاق محادثات. غير أن الالتباس المحيط بهذه الخطة يثير قلق أوكرانيا التي تواجه صعوبات في ميدان القتال وتعول كثيراً على المساعدات الغربية، وتخشى أن تضطر إلى إبرام اتفاق لا يصبّ في مصلحتها.