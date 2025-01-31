أوكرانيا تعلن انسحاب الجنود الكوريين الشماليين من كورسك

أعلنت القوات الاوكرانية انسحاب الجنود الكوريين الشماليين الذين ارسلوا للقتال الى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية، وفق ما قال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس الجمعة.

وصرح المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة أولكسندر كيندراتنكو "خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، لم نر او نرصد أي نشاط او مواجهات عسكرية مع الكوريين الشماليين. بناء عليه، نعتقد أنهم انسحبوا بسبب الخسائر الجسيمة التي تكبدوها".

وأكّد بذلك المتحدّث العسكري معلومات بهذا المعنى أوردتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

لكنّ الكولونيل كيندراتنكو لم يرغب في تقدير حجم الخسائر في صفوف القوات الكورية الشمالية، مرجّحا أن يكون الهدف من انسحابها أن "تتعافى ويتم استخدامها بطريقة أخرى".

وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن المعلومات التي أوردتها نيويورك تايمز، رفض المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق.

وقال بيسكوف إنّه في الحياة اليومية الأميركية "هناك أمور شتّى، بعضها صحيح، وبعضها خاطئ، وبعضها أكاذيب، وبعضها تحريفات للواقع، ولهذا السبب ربما لا يكون من المناسب التعليق عليها في كل مرة، وبالتالي فنحن لن نفعل ذلك".

وتقول سيول وكييف وواشنطن إنّ كوريا الشمالية نشرت نحو 11 ألف جندي في منطقة كورسك منذ أكتوبر الماضي لمؤازرة قوات الكرملين في سعيها لاستعادة السيطرة على الأراضي التي استولت عليها القوات الأوكرانية في هجوم مفاجئ في أغسطس.