منظمات إغاثة في أوكرانيا تقلّص خدماتها بعد توقف التمويل الأمريكي

خططت منظمة جو غلوبال غير الحكومية الأوكرانية لإبعاد 150 من فتيان وفتيات أوكرانيا عن أخطار القتال على الجبهة في شمال شرق البلاد، لكن هذه الخطط تلقت ضربة بعد أن اضطرت المنظمة التي رتبت الأمر للإلغاء بسبب وقف تمويل أمريكي.

وقالت تيتيانا كوفريجا رئيسة منظمة جو غلوبال، إنها اضطرت إلى تعليق رحلة الشباب من منطقتي سومي وخاركيف بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يوماً.

وأضافت «كان الأمر صعباً. ليس فقط للشبان. لقد عقدت اجتماعاً مع الفريق هذا الصباح، وغلبتني عاطفتي». وأوضحت أنها اضطرت إلى إيقاف مشروعين آخرين وتفكر في تقليص حجم فريقها المكون من 50 شخصاً.

وبسبب الحرب الدائرة مع روسيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، توجه أوكرانيا التي تعاني من ضائقة مالية الجزء الأكبر من إيرادات الدولة لتمويل قواتها المسلحة وإنتاج وشراء الأسلحة.

وتعتمد كييف على المساعدات الخارجية لدفع المعاشات وأجور القطاع العام، وكذلك لتمويل مشروعات اجتماعية وإنسانية.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية وتنموية كبرى لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها قدمت لأوكرانيا 2.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية وخمسة مليارات دولار من مساعدات التنمية وأكثر من 30 مليار دولار في دعم الميزانية المباشر.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في 10 منظمات غير حكومية تنفذ مشروعات في أوكرانيا تضررت بسبب وقف تمويل أمريكي، قولهم إن الوقف المفاجئ جاء صادماً في مناطق أنهكتها تحديات الحرب وإنهم يسارعون بالبحث عن مصادر تمويل بديلة.

خلافات

في برلين، أدى خلاف بين الأحزاب الألمانية حول تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا إلى إنهاء جلسة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) الليلة قبل الماضية قبل موعدها. وانتهت عملية التصويت على اقتراح من الحزب الديمقراطي الحر،.

والذي دعا فيه الديمقراطيون الأحرار إلى إنفاق ثلاثة مليارات يورو غير مجدولة في الميزانية على المساعدات الأوكرانية، حيث لم يعد البرلمان يتمتع بالنصاب القانوني.

وكان حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، الذي يعارض الدعم العسكري لأوكرانيا، قد شكك في وقت سابق في اكتمال النصاب القانوني في البوندستاغ، أي حضور أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 733 عضواً الجلسة، وهو ما لا يحدث في الواقع أبداً أثناء الليل.

ولم يوجد خلال عملية التصويت على اقتراح الحزب الديمقراطي الحر بشأن أوكرانيا سوى 320 نائباً، وهو أقل من النسبة المطلوبة البالغة 50 %. واختتمت نائبة رئيس البرلمان، كاترين جورينغ-إيكارت الجلسة، على الرغم من أن المناقشة حول سعر الانبعاثات الكربونية كانت لا تزال على جدول الأعمال.