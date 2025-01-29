زيلينسكي يدعو ترامب إلى الوقوف بجانب أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية أوسع وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخاف من أوروبا، وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وتعهد ترامب، الذي تولى منصبه في 20 يناير، بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة، دون أن يذكر كيف يمكن تحقيق ذلك. وأشار مساعدوه إلى أن التوصل لاتفاق قد يستغرق شهورا. وعبر ترامب عن استعداده للتحدث إلى بوتين بشأن إنهاء الحرب، على النقيض من إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن التي تجنبت الزعيم الروسي.

وأثار فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب التي بدأت في فبراير 2022، لكنه أدى أيضا إلى مخاوف في كييف من أن اتفاق السلام السريع قد يكون على حساب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "نريده (ترامب) أن يكون إلى جانب العدالة، إلى جانب أوكرانيا، بوتين لا يخشى أوروبا".

وأضاف أن أوكرانيا لا يمكن أن تعترف بالاحتلال الروسي، لكنها تفضل الحل الدبلوماسي.

ولم يعلق البيت الأبيض بعد.