أوكرانيا تسقط 50 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن الدفاعات الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا الليلة الماضية وإنه هاجم واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا.

ولم تعلن السلطات العسكرية أو المدنية حتى الآن عن وقوع‭‭ ‬‬إصابات أو أضرار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت 1250 قنبلة جوية وأكثر من 750 طائرة مسيرة وأكثر من 20 صاروخاً لمهاجمة أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام "العزم وحده هو الذي يمكنه إيقاف مثل هؤلاء الإرهابيين. نعمل باستمرار مع شركائنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية والحد من قدرة روسيا على إرهاب أوكرانيا".

وتابع "القدرات بعيدة المدى مهمة، والعقوبات ضرورية، وخفض أسعار النفط أمر مهم، والسبيل هو العمل بوحدة وحماية الأرواح بعزم".

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف اليوم الأحد إن قواتها هاجمت مصفاة ريازان النفطية الروسية مرة أخرى الليلة الماضية ووردت تقارير عن انفجارات وحريق في المنطقة.

وأضافت عبر تيليجرام "مصفاة ريازان النفطية هي واحدة من أكبر أربع مصافي في الاتحاد الروسي".

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا كما دمرت زورقين مسيرين في البحر الأسود.

وقال بافل مالكوف حاكم منطقة ريازان اليوم الأحد إن أحدث هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة لم يسفر عن وقوع إصابات لكن السلطات ما زالت تقيم حجم الأضرار.