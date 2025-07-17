روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات ليلية قاتلة بطائرات مسيّرة

تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات جديدة بطائرات مسيّرة خلال الليل، وفق ما أعلن الجانبان اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص على جهتَي خط المواجهة.

و تشن موسكو هجمات ليلية باستخدام مسيّرات وصواريخ على أوكرانيا، فيما ترد كييف بضربات بعيدة المدى بشكل متزايد داخل روسيا، فضلا عن تنفيذ هجمات على المناطق الحدودية.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوات وقف إطلاق النار وصعّد الهجمات على أوكرانيا، متحديا إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات قاسية على موسكو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام قريبا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نُشر على تلغرام إن القوات الروسية اعترضت 122 مسيّرة خلال الليل ودمرتها معظمها فوق المناطق الجنوبية الغربية المتاخمة لأوكرانيا.

وحذرت أوكرانيا من أنها ستكثف ضرباتها على روسيا ردا على تزايد الهجمات الروسية على أراضيها في الأسابيع الأخيرة، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إن امرأة قُتلت وأُصيب مدني جراء ضربة بمسيّرة أوكرانية في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وأفاد بأن ثلاثة مدنيين قتلوا في اليوم السابق،وأُصيب ثلاثة مراهقين خلال الليل بشظايا مسيّرة أُسقطت فوق مبنى سكني في منطقة فورونيج جنوب غرب روسية ، حسبما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر غوسيف على تلغرام.

من جهته، قال حاكم مدينة دنيبرو سيرغي ليساك إن الضربات الروسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخص في مدينة دنيبرو في وسط البلاد.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 64 مسيّرة استهدفت معظمها منطقة "دنيبروبيتروفسك" التي تضم دنيبرو، مشيرا إلى أنه أسقط واعترض 41 منها.