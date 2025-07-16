تفكيك شبكة قرصنة معلوماتية موالية لروسيا استهدفت أوكرانيا وحلفاءها

أعلنت وكالتا "يوروبول" و"يوروجاست" الأوروبيتان عن تفكيك شبكة لقراصنة معلوماتية موالين لروسيا تعرف باسم " لا أسم057 -16" شنّت عدّة هجمات على أوكرانيا وحلفائها، مستهدفة خصوصا بنى أساسية في أوروبا.

وجاء في بيان صادر عن الوكالتين أنه "خلال عملية منفّذة في 15 يوليو، فكّكت شبكة الحواسيب المصابة (بوتنيت) التي كانت تقوم على مئات النظم المعلوماتية حول العالم وكشف النقاب عن عدّة مشتبه بهم، بمن فيهم العقول المدبّرة المقيمون في روسيا الاتحادية".

وشارك في العملية 12 بلدا وأفضت إلى توقيف شخصين، واحد في فرنسا وآخر في إسبانيا، وفق المصدر عينه.

وقالت "يوروبول" إن "ألمانيا أصدرت 6 مذّكرات توقيف في حقّ مشتبه بهم يقيمون في روسيا الاتحادية، من بينهم اثنان يعتبران العقل المدبّر لأنشطة " لا أسم057 -16"

وتسبّبت مجموعة قراصنة المعلوماتية هذه في عدّة هجمات استهدفت منشآت حيوية، مثل خدمات تزويد الكهرباء والنقل العام في أوروبا، بحسب الوكالتين.

وركّز القراصنة على حجب الخدمة الموزّعة (DDoS) لتعطيل النفاذ إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) أن القراصنة "أعربوا عن دعمهم لروسيا الاتحادية منذ بدء العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "المجموعة شنّت عدّة هجمات بحجب الخدمة الموزّعة استهدفت منشآت حيوية خلال أحداث سياسية رفيعة المستوى".

وبحسب الوكالتين الأوروبيتين، شنّت شبكة القرصنة 14 هجوما في ألمانيا استمر بعضها اياما عدة وطال حوالى 230 منظمة، من بينها مصانع أسلحة وشركات كهرباء ومنظمات حكومية.

ونفّذت أيضا هجمات في أنحاء مختلفة من أوروبا خلال الانتخابات الأوروبية، وفي السويد، طالت هجماتها مواقع إلكترونية رسمية ومصارف، في حين نفّذت عدّة هجمات في سويسرا خلال مداخلة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار قمّة السلام في أوكرانيا في يونيو 2024.