مقتل 12300 مدني منذ بدء حرب أوكرانيا

كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 12300 مدني قُتلوا في الحرب الأوكرانية منذ بدء الحرب قبل نحو ثلاث سنوات، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى في الأشهر الأخيرة مع استخدام طائرات مسيّرة وصواريخ بعيدة المدى، فيما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في عمق الأراضي الروسية عن اندلاع حريق في موقع صناعي بمنطقة ساراتوف.

وقالت ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان «كثفت القوات المسلحة الروسية عملياتها للاستيلاء على مزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا، وهو ما كان له تأثير شديد على المدنيين في مناطق الخطوط الأمامية لا سيما في مناطق دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا»،

من جهة أخرى، أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في عمق الأراضي الروسية عن اندلاع حريق في موقع صناعي في منطقة ساراتوف. وأكد الجيش الأوكراني أنه ضرب مخزن وقود في روسيا يقع على بعد 500 كيلومتر من الحدود بين البلدين، وقال إن سلاح الجو يستخدمه لقصف أوكرانيا.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني عبر «تيليغرام»: «هاجمنا مخزن كومبيانت كريستال للوقود في انغلز في منطقة ساراتوف»، فيما أشار حاكم المنطقة، رومان بوسارجين، عبر تطبيق «تيليغرام» إن حريقاً اندلع في موقع بمدينة انجيلز نتيجة للحطام المتساقط من هجوم «ضخم» بطائرة مُسيرة.

وقالت القنوات الروسية على تطبيق «تيليغرام»، إنه جرى إصابة مستودع نفط.