إحباط أمريكي من تعثر سلام أوكرانيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إحباطها لعدم تحقيق تقدم في السلام بأوكرانيا، وفيما نفت موسكو أن تكون محادثات إنهاء الحرب تتعثر، دعت كييف حلفاءها إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن أنه أعرب لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن خيبة أمله وإحباطه بسبب عدم تحقيق تقدم في تسوية الحرب في أوكرانيا.

وقال روبيو للصحافيين بعد اجتماعه مع لافروف على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: لقد كررت ما قاله الرئيس دونالد ترامب، وهو خيبة الأمل والإحباط بسبب غياب التقدم.

وأشار روبيو أن لافروف اقترح عليه فكرة جديدة بشأن النزاع في أوكرانيا خلال محادثة صريحة بينهما، مضيفاً: إنها ليست مقاربة جديدة.. إنها فكرة جديدة أو مفهوم جديد سأنقله إلى الرئيس ترامب لمناقشته، إنه ليس شيئاً يؤدي تلقائياً إلى السلام، لكنه قد يفتح مساراً.

على صعيد متصل، نفى الكرملين، أن تكون محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتعثر. ورد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على سؤال عما إذا كانت موسكو تعتبر أن عملية التفاوض تتباطأ: لا يمكننا أن نقول ذلك الآن، روسيا تنتظر إشارات من كييف لعقد جولة ثالثة من المباحثات.

كما دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تشديد الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بفرض عقوبات جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ستارمر: علينا إعادة تركيز جهودنا على التحضير للسلام، وإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. هذا الضغط المنسّق سيحدث فرقاً.بدوره، قال ماكرون: من الواضح أننا بحاجة إلى شيء جديد.. لتشديد الضغط على روسيا.

دعوات لفرض عقوبات

في الأثناء، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الاستثمار في الدفاع لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة التي قال إنها تظهر أن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى تدمير جوهر الحياة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: يجب أن نوقف الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية.. هذا يعني المزيد من إمدادات الدفاع الجوي والاستثمارات في المسيرات الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ..

أحض جميع شركائنا على زيادة استثماراتهم.. عندما تزيد روسيا من هجماتها، لا يمكننا أن نعاني نقصاً في التمويل. وحض زيلينسكي حلفاءه إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

حرب مسيّرات

ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 14 صاروخاً، و164 من أصل 397 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على أراضي أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، باستخدام 397 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، وكورسك، وأوريول، وميليروفو الروسية.

وثمانية صواريخ باليستية تم إطلاقها من منطقة بريانسك، وستة صواريخ كروز تم إطلاقها من المجال الجوي الروسي فوق منطقة ساراتوف، وأربعة صواريخ أرض-جو من طراز إس - 300 تم إطلاقها من منطقة كورسك.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة قبل الماضية، 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل.

وقال البيان: دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، واعترضت 14 طائرة مسيرة أوكرانية. وأضاف البيان أنه تم تدمير ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، واثنتين فوق أراضي منطقة بيلغورود.

واثنتين فوق أراضي القرم، وواحدة فوق أراضي منطقة بينزا وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك. كما أسفر هجوم روسي ليلي على كييف عن مقتل شخصين على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشينكو، إن القوات الروسية استهدفت ما لا يقل عن ستة أحياء في العاصمة، وأصابت الضربات أو شظايا المقذوفات التي تم اعتراضها، أبنية سكنية وسيارات ومخازن ومكاتب، مضيفاً: للأسف، لدينا قتيلان.

إحصاء

بدورها، أفادت الأمم المتحدة بأن عدد المدنيين الأوكرانيين الذين أصيبوا أو قتلوا في يونيو بسبب الحرب الروسية بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا التي أكدت مقتل 232 شخصاً على الأقل وإصابة 1343 آخرين خلال يونيو: يواجه المدنيون في مختلف أنحاء أوكرانيا مستويات من المعاناة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاث سنوات.