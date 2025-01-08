أوكرانيا تركز قتالها في منطقة كورسك الروسية

عادت منطقة كورسك الحدودية الروسية إلى واجهة المشهد القتالي بين روسيا وأوكرانيا، التي بدأت هجوماً مضاداً في المنطقة قبل يومين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها وجهت ضربات مكثفة لوحدات أوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا، حيث أفاد الجيش الأوكراني بتصعيد في القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الإقليم الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها ألحقت الهزيمة بألوية أوكرانية في ستة مواقع، ونفذت ضربات على قوات ومعدات أوكرانية في سبعة مواقع أخرى، تضمنت موقعاً على الجانب الأوكراني من الحدود. وأعلنت الوزارة، في بيان، أن القوات الروسية كبّدت القوات الأوكرانية، في المنطقة الحدودية للمقاطعة خسائر بلغت أكثر من 235 عسكرياً، إضافة إلى معدات عسكرية، كما تم تدمير 10 دبابات، و11 مركبة قتالية مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية. وقال البيان: «واصلت وحدات من قوات مجموعة «الشمال» الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفة تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق لوكنيا، كوباتكين، ليبيديفكا،

نيكولسكي، سودزا وتشيركاسي بوريتشنوي»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأضاف البيان: «نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش، ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي».

عمليات قتالية

وفي كييف، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها تشن «عمليات قتالية» في كورسك، ونفذت ضربة «دقيقة» ضد مركز قيادة عسكري فيها، وذلك بعد يومين من إعلان موسكو أن كييف بدأت «هجوماً مضاداً» في تلك المنطقة.

وكانت الهيئة نشرت نسخة أولى من البيان جاء فيها: إن «القوات البرية الأوكرانية تبدأ حالياً عمليات هجومية جديدة» في منطقة كورسك، قبل أن تصدر نسخة معدلة.

ولم يحدد الجيش الأوكراني في بيانه ما إذا استعمل صواريخ «أتاكمز» الأمريكية أو «ستورم شادو» البريطانية في «ضربته عالية الدقة» ضد ما قال إنه مركز قيادة روسي قرب بيلايا.

إسقاط مسيرات

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تليغرام، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 28 من أصل 38 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة قبل الماضية.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران، ووحدات الحرب الإلكترونية، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.