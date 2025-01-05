بلومبرغ: أوكرانيا شنت هجوماً جديداً في منطقة كورسك الروسية

بدت أوكرانيا أنها شنت هجوما جديدا اليوم الأحد في منطقة كورسك الحدودية الروسية، حيث كانت قوات كييف قد استحوذت على أراض لعدة أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونشر مدونون عسكريون ووسائل إعلام محلية صورا لآليات مدرعة قالوا إنها كانت تتحرك بالقرب من سودجا نحو بولشويه سولدتسكويه في منطقة كورسك.

وحذر بعض المدونين، بما في ذلك قناة ريبار على تليجرام، التي تضم 3ر1 مليون مشترك، من أن العملية الجديدة قد تكون بمثابة مناورة تمويهية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تحديث لها اليوم الأحد إن قواتها صدت الهجوم الأوكراني. ولم يؤكد المسؤولون العسكريون الأوكرانيون العملية بشكل محدد، لكن أندريه يرماك، رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية، قال في قناته على تليجرام اليوم الأحد إن روسيا "تحصل على ما تستحقه."