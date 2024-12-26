أوكرانيا: روسيا تحاول السيطرة على آخر مدينة في دونيتسك

تدور معارك ضارية بين الجيش الروسي وقوات أوكرانية تدافع عن مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا، وآخر مدينة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا.وقالت هيئة الأركان العامة في كييف في تقريرها عن الوضع، إنه تم الإبلاغ عن 35 هجوماً روسياً أمس، حول المدينة الواقعة على أطراف إقليم دونباس.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «يو إن آي إيه إن» عن القائد الإقليمي فيكتور تريهوبوف قوله، إن «ثلاثة جيوش روسية تتمركز هنا ضدنا». وأوضح بأن المعارك عنيفة للغاية لأن الروس يدفعون بكل قواتهم إلى الأمام.ووصف تريهوبوف الوضع قائلاً: «نظراً لأن القوات الروسية لا ترغب في القتال داخل المدينة ذاتها، فإنها تحاول فرض معارك على الأطراف لإجبار القوات الأوكرانية على التراجع».

ضربة واسعة

شنت روسيا، أمس، ضربة واسعة النطاق مستهدفة منشآت الطاقة الحيوية في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تدعم عمل المجمع العسكري الصناعي.

وتم تحقيق الهدف من الضربة واستهداف جميع المنشآت». وأردفت قائلة في البيان نفسه: إن القوات الروسية سيطرت على منطقة فيدرودجينيا شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إن روسيا شنت هجوماً على نظام الطاقة وبعض المدن باستخدام صواريخ كروز وصواريخ باليستية، إضافة إلى طائرات مسيرة، واصفاً ذلك بأنه «هجوم غير إنساني».

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 59 من أصل 78 صاروخاً و54 من أصل 102 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة قبل الماضية وصباح أمس.

هجمات أوكرانية

وأدت ضربة أوكرانية إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة بجروح في بلدة لغوف الروسية في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة.

وقال حاكم منطقة أوسيتيا الشمالية الروسية سيرغي مينيايلو إن الحطام المتداعي من طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها تسبب في انفجار وحريق مميت بمركز للتسوق في مدينة بلاد القوقاز بالمنطقة. ووردت أنباء عن مقتل امرأة داخل مركز التسوق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 119 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة قبل الماضية 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.