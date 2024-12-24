أوكرانيا: قوات كوريا الشمالية تستخدم تكتيكات أكثر بدائية من الحرب العالمية الثانية

أكد مسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الثلاثاء أن انخراط القوات الكورية الشمالية في القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية "لم يكن له تأثير كبير" على مسار المعارك، مشيراً إلى أنها تستخدم "تكتيكات أكثر بدائية من الحرب العالمية الثانية والفترة اللاحقة لها".

وبحسب كييف، يشارك 12 ألف عسكري كوري شمالي بينهم "حوالى 500 ضابط وثلاثة جنرالات" في القتال بمنطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا .

ولم تؤكد موسكو وبيونغ يانغ على الإطلاق وجود وحدات كورية شمالية تقاتل إلى جانب الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إيفغوين إيرين لوكالة فرانس برس إن "مشاركة الكوريين الشماليين في القتال لم يكن لها تأثير كبير على الوضع".

وأضاف أن القوات الكورية الشمالية لا تتمتع بخبرة قتالية حديثة، خاصة في مواجهة الطائرات المسيّرة التي أصبحت مستخدمة بكثافة في ساحة المعركة، معتبرا أنها تستخدم "تكتيكات أكثر بدائية من الحرب العالمية الثانية والفترة اللاحقة لها".

وتابع المسؤول "لكنهم يتعلمون أيضا. ولا يمكننا التقليل من شأنهم ويمكننا أن نرى أنهم يأخذون بالفعل أشياء معينة في الاعتبار في أنشطتهم".

وبحسب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تنتشر القوات الكورية الشمالية بشكل رئيسي قرب بلدات روسكايا كونوبيلكا وبليخوفو وأولانوك في منطقة كورسك الروسية.

تأتي هذه التصريحات غداة تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن ما يقرب من 3000 جندي كوري شمالي "قتلوا أو أصيبوا" منذ بدء مشاركتهم في المعارك.

وذكرت سيول من جانبها الاثنين أن 1100 عسكري شمالي "قتل أو جرح" في القتال.

كما لاحظت هيئة الأركان العامة للقوات الكورية الجنوبية استعدادات تجعلها تعتقد أن كوريا الشمالية سترسل وحدات جديدة إلى روسيا، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة.